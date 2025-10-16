世界中で愛される魔法の世界が、OWNDAYSと出会い新たな息吹を纏って目元へ。10月23日（木）より、ハリー・ポッターシリーズ第2弾「Harry Potter × OWNDAYS」が全国の店舗とオンラインで登場。今回のコレクションは、ホグワーツの4寮ごとのデザインモデルや、忍びの地図・クィディッチなど魔法学校の象徴をあしらった遊び心あふれるアイウェアが揃います。先行予約は本日10月16日（木）からスタート