2025年11月1日（土）から、コロンバン原宿サロンにてクリスマスアフタヌーンティーが登場♡ ホワイトツリーやXmasリースなど、クリスマスモチーフの可愛いスイーツが勢揃い。ローストビーフのスペシャルサンドイッチや具だくさんクラムチャウダーなどお食事メニューも充実し、優雅な空間で心温まるひとときを過ごせます。ドリンク2杯付きで、特別な季節を楽しむ