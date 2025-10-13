コロンバン原宿で楽しむ♡クリスマスアフタヌーンティー2025

2025年11月1日（土）から、コロンバン原宿サロンにてクリスマスアフタヌーンティーが登場♡ ホワイトツリーやXmasリースなど、クリスマスモチーフの可愛いスイーツが勢揃い。ローストビーフのスペシャルサンドイッチや具だくさんクラムチャウダーなどお食事メニューも充実し、優雅な空間で心温まるひとときを過ごせます。ドリンク2杯付きで、特別な季節を楽しむのにぴったりです♪

上段スイーツで楽しむクリスマス気分

アフタヌーンティーの上段には、ホワイトツリー（ショートケーキ）やXmasリース（パリブレスト）、Xmasクーゲル（マカロン）、スノーフレーク（苺のオペラ）、パネトーネ風スコーンが並びます。

可愛らしいクリスマスモチーフで、見た目も味わいも楽しめるラインナップです。2段は税込4,840円、3段は税込7,260円で、季節限定の贅沢なティータイムを味わえます♡

PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

下段・中段で味わうお食事メニュー

下段や中段には、Xmasバーニャカウダー、スペシャルサンドイッチ（サーモン＆アボカド・ローストビーフ）、具だくさんクラムチャウダー、全粒粉スコーンが登場。

3段にはさらに、ソフトシェルシュリンプアヒージョやXmasカプレーゼ、彩り野菜のキッシュも加わり、ランチ感覚でも満足できる充実のラインナップです。

ドリンク2杯付きで、赤ワイン・白ワイン・コーヒー・紅茶・ハーブティー・オレンジジュースから選べます♪

コロンバンで過ごす特別なクリスマス

コロンバン原宿サロンのクリスマスアフタヌーンティーは、2段（税込4,840円）・3段（税込7,260円）の贅沢なセットで、スイーツとお食事の両方を楽しめます♡

平日14:00～16:00、休日14:00～16:30の90分制で、ドリンク2杯付き。ウェルカムドリンク付きの予約特典もあり、原宿の優雅な空間で心温まるクリスマスを満喫できます。

事前予約がおすすめです♪