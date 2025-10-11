ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 石破茂首相が官邸近くのラーメン店を訪問 妻や秘書官とラーメンを堪… 石破茂 ラーメン・つけ麺 時事ニュース 共同通信 石破茂首相が官邸近くのラーメン店を訪問 妻や秘書官とラーメンを堪能 2025年10月11日 22時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石破首相は11日昼、妻や秘書官と官邸近くのラーメン店を訪れた 周辺によると首相就任後は警備の都合上でラーメン店を訪れるのを控えていた 石破首相は自民党有志の「ラーメン文化振興議員連盟」会長でもある 記事を読む おすすめ記事 「なんでこれにしたの？」秋篠宮家・佳子さまの“クッキリ服”にネット上で“心配する声”が強まる【国スポで滋賀県ご訪問】 2025年10月11日 16時15分 「何もかもがうまくいかなくなっていたのかも」関係者落胆…米倉涼子 ガサ入れ報道のウラに“パートナー”との決別 2025年10月11日 19時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「お笑いの日」ネット騒然「ぶち込んだｗ」「言っちゃった」太田光、生放送で禁断ブチ込み ＴＶで言ってはいけない炎上ネタ投下 さんまと漫才 2025年10月11日 19時45分