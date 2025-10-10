北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が9日、中国の李強首相と平壌（ピョンヤン）で会談し、高官級の往来と戦略的意思疎通の強化について議論したと、北朝鮮・中国党機関紙が10日報じた。李首相は会談で「中国の党・政府は中朝関係を戦略的かつ長期的な観点で常に眺めている」とし「高官級の交流と戦略的意思疎通を強化することを望む」と述べた。続いて「伝統的な友好協力関係をさらに発展させて実務協力を深め、国際お