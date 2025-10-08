FIFA（国際サッカー連盟）は、マレーシアサッカー協会（FAM）に対する処分を明らかにした。7日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。FIFAの“祖父母ルール”では、外国生まれのサッカー選手が、実の両親または祖父母の出身国で代表チームに出場することを認めているものの、これは代表チームが単に成績向上のために外国人選手を輸入することを防ぐことを目的としている。しかし、今回の報道によると、FIFAは6月にマレーシ