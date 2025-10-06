10月６日、日本サッカー協会は10日にパラグアイ代表、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表のメンバーから、キャプテンのMF遠藤航が怪我のために不参加になると発表した。リバプールに所属する32歳の日本人MFは、４日に開催されたプレミアリーグ第７節のチェルシー戦（１−２）でリーグ戦４試合ぶりにプレー。86分から途中出場していた。遠藤の負傷を受けて、リバプール専門メディア『EMPIRE OF THE KOP』は、