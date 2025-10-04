これからの医療はどう変わっていくのか。『AIに看取られる日2035年の「医療と介護」』（朝日新書）を出した医師の奥真也さんは「医療分野はAIとの相性が特にいい。いまこそ診療にAIを使い始めないと“時代に取り残される”という現実を、医者も患者も直視したほうがいい」という――。■AI時代の医師に求められるものAI時代の「名医」とはなんでしょうか。患者さんの経済的境遇に配慮したり、終末期医療において患者さんの支えに