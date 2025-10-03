回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、旬の時期に獲れたウニを堪能できる「新物うに」フェアを10月3日から期間・数量限定で開催します。同フェアでは、食品添加物の「ミョウバン」を一切使用していない新物ウニが一枚板に並んだ状態で楽しめる新商品「新物板うに手巻きセット（5貫分）」（1680円）が登場。香り高い有明ノリと一緒に味わえます。さらに、軍艦「新物うに(一貫)」（230円）