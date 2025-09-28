27日、米サンフランシスコのデ・ヤング美術館で、展示された漫画の原画を見る来場者（共同）【サンフランシスコ共同】米西部カリフォルニア州サンフランシスコのデ・ヤング美術館で27日、日本の人気漫画家約10人の原画約700点を集めた展覧会が始まった。同館によると北米で開催される日本漫画の原画展としては異例の規模で、コスプレをした若者ら大勢のファンが詰めかけた。来年1月25日まで。展示されたのは、故赤塚不二夫さん