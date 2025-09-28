双子を妊娠中のタレント・中川翔子が28日、自身のインスタグラムを更新。正期産な大きなおなかを披露した。27日の投稿でイラストを交え「37週双子ついに正期産を迎えましたーーー」と報告していた中川。この日、大きなおなかの写真とともに「これが双子正期産のお腹か、、！毎日でかくなってる」とつづった。「観察日記ももうクライマックスです！腰痛おもたさくるしさで起きちゃうから安定の2時間睡眠でもピザトース