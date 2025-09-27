韓国の新安諸島で行われていたとされる人身売買、通称"島奴隷"をご存知だろうか。路上生活者や障害者、身寄りのない前科者など、社会的に弱い立場にある人々が"高収入"といった誘い文句で離島へ連れていかれ、塩田や漁場といった危険かつ劣悪な職場に閉じ込められる、いわば現代の「奴隷労働」だ。【写真】《韓国・“奴隷島”に潜入ルポ》筆者を震撼させた現状とは…？この"島奴隷"は1960年代から断続的に報じられつつも、長ら