私はアイ（28）。高校を卒業して地元で就職、22歳のときに夫と結婚して実家を出ました。現在は入社10年目。私が勤める職場は地方企業のさらに僻地にある事業所で、古くからいる人たちの昔ながらの価値観が残っています。地元採用の女性社員なんてお給料も安いし、たいして期待もされていません。私は日々を平穏に過ごせればそれでいいです。やる気を出して面倒ごとに巻き込まれるなんてごめんだし、ひたすら最低限の仕事だけをこな