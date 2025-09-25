グンゼは9月24日、日本製、天然繊維にこだわったブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」より、綿×マイクロウールのリブ新素材を用いた「HOT RIB（ホットリブ）」グループを新たに展開する。同商品は、綿×ウールの天然素材のみでできており、肌側は綿100％でやさしい肌ざわりが大きな特徴。厚みのあるリブ素材で、カットソー感覚で1枚着としても活躍する商品となっている。「the GUNZE」とは、創業129年。綿にこだわった商品を作り続