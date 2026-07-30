【ワシントン＝上村健太】米国務省の報道担当者は２９日、熊本県で最大震度７を観測した「令和８年熊本地震」について、読売新聞の取材に対し「被災者にお見舞い申し上げる。日本政府と連絡を取り合っており、対応の準備を整えている」と述べた。同日現在で、日本政府からの支援要請は受けていないとした。