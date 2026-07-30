不倫疑惑の渦中にある俳優・三山凌輝（27）と元宝塚トップ娘役・花乃まりあ（33）が共演するミュージカル『愛の不時着』は東京公演を終えて、7月31日より大阪公演がスタートする。【写真を見る】三山凌輝と花乃まりあが密会していた新宿のシティホテル、10年前・宝塚を退団した当時の花乃まりあ『週刊文春』による密会報道を受けて、花乃の公式サイトでは、〈舞台の役を深めることが目的〉と声明が出された。三山が代表取締役を