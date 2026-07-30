ニューヨーク証券取引所（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比1153.18ドル安の5万1594.14ドルで取引を終えた。中東情勢の緊迫化に伴う原油高や、人工知能（AI）関連を巡る先行き懸念が相場の重荷となり、売り注文が膨らんだ。トランプ米大統領がイランによる攻撃に報復する考えを表明し、中東情勢への警戒感が強まった。AI市場の競争激化も引き