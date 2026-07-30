熊本県で28日、最大震度7を観測した地震では、これまでに13人の死亡が確認されています。29日夜も、熊本県天草・芦北地方を震源とした震度5弱の地震が観測されていて、引き続き注意が必要です。28日、熊本県で最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」では、政府によると災害との関連の調査中を含め13人が死亡、8人が重傷となっています。熊本・八代市にある日本製紙八代工場では煙突の一部が折れて倒れ、11人が工場内に閉じ込めら