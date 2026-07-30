イランによるアメリカ軍部隊へのミサイル攻撃を受けて、アメリカのトランプ大統領は29日、報復攻撃を行う考えを示しました。アメリカトランプ大統領「イランに極めて厳しい攻撃を加える。今度は我々の番だからだ」トランプ大統領はイランが28日に行った中東地域に駐留するアメリカ軍部隊へのミサイル攻撃に対し、報復攻撃を実施すると明らかにしました。今月24日にアメリカがイランへの攻撃を停止して以降、アメリカ軍基地がミサ