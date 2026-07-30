バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）決勝大会（３０日、中国・寧波）８チームで争う決勝大会で４強入りした世界ランク４位の日本の準決勝の開始時間が、日本時間で８月１日の午後８時半に決まった。相手は米国―イタリアの準々決勝の勝者となる。１次Ｌで男子初の全勝で首位突破した日本は、２９日に決勝大会初戦の準々決勝に臨み、敵地で世界ランク３５位の中国に１セットダウンから３―１で逆転勝ち。１次Ｌ