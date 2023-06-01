サッカーワールドカップ敗退をきっかけに批判が高まっている韓国サッカー協会に対し、韓国の国会で30日、聴聞会が開かれます。洪明甫前監督も証人として出席する予定です。この問題は、サッカー韓国代表がワールドカップのグループステージで敗退したことをきっかけに、洪明甫前監督の選任過程で韓国サッカー協会の前会長が不当に介入したなどとして、批判が起きたものです。韓国メディアによりますと、30日に行われる国会の聴聞会