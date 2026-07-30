今回の熊本地震では、熊本、福岡両市長が密に連携した場面があった。熊本市の大西一史市長は２８日、台湾での半導体関係のフォーラムに出席。熊本に戻る機内にいた時に地震が発生した。熊本空港が地震で閉鎖されたため、福岡空港に着陸することになった。その際、九州市長会で災害時の連携に取り組んできた福岡市の高島宗一郎市長に連絡したという。高島市長は福岡市消防局とヘリコプター輸送の準備を進め、大西市長を乗せたヘ
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