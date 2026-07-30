ことし4月、神奈川県横浜市の「海の公園」で公衆トイレが燃えた火事で、29歳の男が逮捕されました。捜査関係者によりますと、逮捕された丹生隼人容疑者はことし4月、横浜市金沢区にある「海の公園」の公衆トイレに侵入して放火した疑いがもたれています。ケガ人はいませんでした。燃えた公衆トイレは全焼し、警察は現場の状況から放火の疑いがあるとして調べていましたが、防犯カメラの捜査などから、現場から逃走していた丹生容疑