夏休みを迎えた家族連れなどでにぎわう、山梨県富士河口湖町。富士五湖の一つ、河口湖の駐車場には「わ」ナンバーのレンタカーが並び、湖の周囲では外国人観光客の姿が目立つ。ところが、今、観光地で相次いでいるのが、外国人観光客が運転するレンタカーによる事故。日本を訪れる外国人観光客が増え続ける中、外国人によるレンタカーでの事故件数は3年で15倍以上に増加している。外国人観光客の“事故集中地帯”実態は…日本で