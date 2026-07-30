7月28日に熊本県で起きた最大震度7の地震。これまでに12人の死亡が確認されているほか、安否がわからない人もいるということです。各地で建物の倒壊や、車道に深い亀裂が走るなどの被害が出ています。少しずつ見えてきた被害の大きさ。建物は倒壊し、橋の歩道も途中で崩れ落ちました。熊本県の各地で35℃の猛暑日が続出する中、被災地では懸命な救助活動が続けられています。カメラマン「倒壊した建物の中から住民が救助されていま