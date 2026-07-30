【カイロ共同】イエメンの親イラン武装組織フーシ派の幹部は29日、共同通信の電話取材に対し、イエメン沖のバベルマンデブ海峡の通航を巡り、攻撃対象はサウジアラビアの船舶だけで日本を含めたその他の国の船舶は狙わないと説明した。