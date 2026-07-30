バスケットボール男子日本代表の河村勇輝選手が29日、アディダスとパートナーシップ契約を締結したことを発表し、都内でトークショーを行いました。2024年のパリオリンピックでは日本代表の中心選手として活躍。同年アメリカのNBAに挑戦しグリズリーズと2ウエー契約を結びNBAデビューを果たすと、昨季はブルズと2ウエー契約でプレーしました。トークショーで河村選手は今季に向けて「今年NBA3年目になり、すごく大事な年になってく