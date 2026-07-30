2024年12月3日に起きた非常戒厳騒動の宣言過程で国務委員らの審議権を侵害し、高級公職者犯罪捜査処（公捜処）の逮捕令状執行を妨害した容疑で懲役7年が確定した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、弁護士資格を取り消された。【調査】尹錫悦韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」に7月29日、大韓弁護士協会は、法務部から尹前大統領の弁護士登録取消命令を受け、前日である28日に当該の手続きを完了したと発表した。これ