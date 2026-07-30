熊本県で28日に最大震度7を観測した地震により、交通やライフラインへの影響が続いています。九州新幹線は全線で始発から運転を見合わせていましたが、29日夕方、博多駅と筑後船小屋駅間で本数を減らして運転を再開しました。JR九州は筑後船小屋駅と熊本駅間で30日中の運転再開を目指すとしていますが、熊本駅から鹿児島中央駅までの区間は30日も運行取りやめが決まっています。また九州自動車道では地割れなどが発生し、益城熊本