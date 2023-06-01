村上宗隆が故郷・熊本の地震に心痛め「少しでも力になりたい」と誓う

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 熊本地震発生を受けWソックス村上宗隆が被災地への思いを語った
  • ヤンキース戦でコールから二塁打を放ち、故郷に思いをのせた一打
  • 10年前の熊本地震を経験し熊本城復旧への寄付活動も継続している
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