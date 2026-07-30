熊本地震の影響で、携帯電話大手各社では、３０日も熊本県内の一部地域で通信障害が発生している。携帯電話の通話やデータ通信が利用できない、または利用しづらい状況となっている地域は、３０日午前６時時点で、▽ＮＴＴドコモ（八代市、宇城市）▽ＫＤＤＩ（人吉市、八代市、宇城市）▽ソフトバンク（八代市、菊池市）▽楽天モバイル（八代市、宇土市、宇城市、益城町、氷川町）。各社は基地局の修理や予備電源による対応