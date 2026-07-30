青天の霹靂プロ野球は前半戦を終え、短い休養期間を経て後半戦に向かう。DeNAファンにとって前半戦と言うよりもここ数年で最もショッキングだった出来事の一つが、今年5月の山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗（しゅうと）投手（26）、井上朋也内野手（23）の1対の2のトレードではなかったか。シーズン中の正捕手放出はいかにして行われたのか、お伝えする。【写真を見る】バキバキの“腹筋女子”も…DeNAオフィシャル