アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、5会合連続で政策金利を据え置きました。ただ、3人の参加者は利上げを主張し反対しています。アメリカのFRBは29日、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。5会合連続での金利の据え置きです。FRBウォーシュ議長「最近のショックにもかかわらず経済は印象的な回復力を示し、トレンドは前向きで堅実に成長している」ウォーシュ議長はこのように述べ、当面は中東