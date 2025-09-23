東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」最上階のバー「マートレット」では、眺望と美食を満喫できる特別なプラン『Night View Hour Plan』を提供中。夜景が見える幻想的な空間で、フリーフロースタイルのカクテルやこだわりの料理を楽しめる、大人のための優雅なひとときを過ごせます。今回は、2025年9月1日から11月30日までのメニューを紹介していきます。 浦安ブライトンホテル東京ベイ