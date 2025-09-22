「初期設定のまま使うと危険！？LINEのセキュリティ安全設定ベスト３」と題した動画で、LINE専門家のひらい先生が、60代以上の利用者に向けてLINEの基本的な使い方や注意ポイントをわかりやすく解説した。動画冒頭、ひらい先生は「本当は友達に送るはずだったLINE、これを上司に送ってしまった。わっ、やばい、どうしよう、どうしよう」と、自身の体験談を交えつつ、誰もが一度はヒヤリとする“LINE誤送信”の危うさに触れた。