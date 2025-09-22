日清食品が手がける「完全メシ」シリーズに、ついに「どん兵衛」が仲間入りします。その名も「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」。発売日は9月22日で、全国の店頭に並ぶ予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「完全メシ」といえば、栄養バランスとおいしさを両立させたシリーズとして登場以来注目を集めてきました。これまで「カップヌードル」や「U.F.O.」など人気ブランドを“完全メシ化”してき