実力一つで辿り着いたMの舞台で、“三河の猛将”が勝ち名乗りを挙げた。「大和証券Mリーグ2025-26」9月19日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がデビュー戦で初トップ。歴戦のスター雀士たちを相手に、堂々たる攻撃麻雀を披露した。【映像】永井孝典、うれしいMリーグ初トップの瞬間この試合は東家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、永井、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びで開始