１２日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、ついに本能寺の変が起こり、織田信長（小栗旬）が自刃。ラストは燃えさかる本能寺を秀長（仲野太賀）が呆然と見つめて終わった。これにより次週は秀吉による中国大返しが描かれるが、ネットでは中国大返し以上に徳川家康による「伊賀越え」が沸騰。トレンドワードに一時浮上した。足利義昭（尾上右近）からの「もう俺を巻き込むな」というまさかの言葉にブチ切れた明智