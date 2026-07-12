CNN米軍は、現地時間12日に行った最新の攻撃で、イランの標的約140カ所をたたいたと明らかにした。米中央軍はX（旧ツイッター）で、今週3度目となる攻撃を完了したと発表し、標的には「イランのミサイル・ドローン（無人機）施設、海軍の戦力、弾薬貯蔵施設、通信網、沿岸監視拠点」が含まれていたと説明した。さらに、「米中央軍は今週3夜にわたる攻撃で、最高司令官の指示に基づき300超の標的を攻撃し、海峡を自由に通航する