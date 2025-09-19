NHK朝ドラ「あんぱん」の放映も残り2週間。『アンパンマン』の原作者やなせたかしと夫人をモデルにしたドラマは成功したと言えるのか。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「過去5作の中で、最も視聴者に支持された」という。その理由とは――。画像＝プレスリリースより■今期「NHK朝ドラ」に熱狂した意外な“視聴者層”今田美桜主演のNHK朝ドラ「あんぱん」がまもなく最終回を迎える。日本初の女性法曹家を描き話題となっ