文春砲の坂口健太郎に韓国ファンも離れたか「さようなら」の声
2025年9月18日 17時30分
ざっくり言うと
三角関係疑惑を報じられた坂口健太郎について、週刊女性PRIMEが伝えた
坂口は韓国でも高い人気を誇っていたが、ファン離れが始まっているという
坂口のInstagramには、韓国語で「さようなら」とのコメントもついたそう