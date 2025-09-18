9月18日発売の「週刊文春」に掲載されている、女優の黒木メイサ（37）の記事についてジャニーズJr.のファンが空騒ぎだ。【もっと読む】広瀬アリス&赤西仁の交際報道に《裏切られた》…女性ファンが“オタクアピール”に強い拒否反応文春は2023年に元KAT-TUNの赤西仁（41）と離婚した黒木に恋人ができたと報じているが、問題は、恋人が誰であるか。記事にはお相手として某著名人の次男との記述があるが、Jr.ファンの間では