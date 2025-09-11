トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が取引先である中小の部品メーカーに対し、2025年度下半期（10月〜26年3月）の調達価格の引き下げを要請することが11日、関係者への取材で分かった。価格は半期ごとに改定しており、値下げ要請は4年ぶり。資材やエネルギーなどのコスト高を受けて取引先支援のため控えてきたが、状況が落ち着いてきたことから再開に踏み切る。調達価格を抑え、競争力の強化を図る。求める下げ幅は中小各社の経営状