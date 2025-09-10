9月に入りそろそろ秋を意識したコーデを組みたいところ。残暑が長引く今参考にしたいのは、おしゃれスタッフさんの着こなしかも。そこで今回は【グローバルワーク】のアイテムを使った、スタッフぺぺちこさんのコーデをご紹介。カラーや素材感でさりげなく秋らしさを取り入れた着こなしは、40・50代女性にもおすすめです。 ベージュのデニムトップスで秋らしさを演出 春夏コー