大分市の五條堀美咲さんが行方不明になってから、まもなく9年が経ちます。県警は8日の定例会見で、改めて情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】大分市の五條堀美咲さん、行方不明になってまもなく9年県警「事案を風化させない、必ず見つけ出す」 （県警察本部生活安全部・三浦一男部長）「決して事案を風化させない。五條堀さんを必ず見つけ出す強い気持ちをもって発見活動を継続する」 大分市横尾の会社員、五條堀美咲