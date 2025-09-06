6日(土)午後9時、南シナ海で、台風16号「ターファー」が発生しました。台風16号「ターファー」発生6日(土)午後9時、南シナ海で台風16号「ターファー」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風16号は今後、南シナ海を北西に進む見通しです。日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「ターファー」は、マカオが用意した名前で「ナマズ」に由来しています