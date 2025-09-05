野々村友紀子初の冠番組となるロケ対決バラエティ番組『野々村友紀子を黙らせろ！』が９月１０日（水）深夜０時１分に放送決定（MBS）。スタジオには野々村のほか、アンタッチャブル・柴田英嗣が出演する。今注目のスポットを、ロケリポーター経験の浅い芸能人たちが楽しく紹介！だが、そんなロケを黙ってみていられないのが、野々村友紀子。主婦でもあり、ＮＳＣ（吉本興業の芸人養成所）の講師や構成作家としても活躍する人一