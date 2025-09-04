台風15号（ペイパー）は、4日夜遅くにかけて、九州の東海上を北上し、四国にかなり接近。その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みで、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。また、九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【写真を見る】