台風15号（ペイパー）は、4日夜遅くにかけて、九州の東海上を北上し、四国にかなり接近。その後、進路を東よりに変え、5日にかけて西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みで、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。また、九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では5日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

【写真を見る】【台風情報】台風15号が九州に接近 四国を直撃、列島横断か 近畿、東海、関東など広い範囲で警報級大雨のおそれ【進路予想と雨風シミュレーション】

台風15号は、4日午後4時には宮崎市の南南東約50キロにあって、1時間におよそ25キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

＜雨の予想＞（多い所）

5日午後6時までの予想24時間降水量

東北地方 １２０ミリ

関東甲信 ２００ミリ

北陸地方 １００ミリ

東海地方 ３００ミリ

近畿地方 ２５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 １２０ミリ

＜線状降水帯発生予測エリア＞

岐阜、静岡、愛知、三重…４日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて

徳島、愛媛、高知…5日昼前にかけて

大分…5日未明にかけて

宮崎…4日夜遅くにかけて

西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、強風や高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。