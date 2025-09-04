9月3日の早朝、俳優の清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。【写真】逮捕は突然だった、前日におちゃらけ姿を投稿した清水容疑者「午前4時半ごろ、杉並区内にある清水容疑者の自宅が家宅捜索されて、大麻のような植物片や吸引に使用すると思われる巻紙などが見つかったそうです。同居の女性も逮捕されており、2人とも容疑を認めているとのことです」（全国紙社会部記者、以下同）清水尋也容疑者、常習的に大麻使用捜査